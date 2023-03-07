К 8 марта в Томске начали продавать тюльпаны от 100 рублей

Средняя стоимость одного цветка составляет 100 рублей. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

К 8 марта на улицах Томска начали активно продавать тюльпаны. Уличные продавцы приезжают к популярным в городе местам на автомобилях, в которых стоят охапки различных весенних цветов.

Средняя стоимость одного цветка составляет 100 рублей. Продавцы предлагают томичам тюльпаны различных цветов — белые, желтые, красные, розовые цветы.

Помимо этого на улицах Томска продают мимозу. По словам продавцов, эти цветы приехали в Томск из Абхазии. Цена веточки 10-15 см составляет 50 рублей, цена увеличивается в зависимости от высоты растения.

Бонусом к покупке цветка, продавцы рассказывают, как ухаживать за мимозой, чтобы та простояла в доме как можно дальше. Главный совет - не ставить растение в воду.

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