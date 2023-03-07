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НовостиОбщество7 марта 2023 3:19

К 8 марта в Томске начали продавать тюльпаны от 100 рублей

Помимо этого на улицах Томска продают мимозу
Алёна Мищенко
Средняя стоимость одного цветка составляет 100 рублей.

Средняя стоимость одного цветка составляет 100 рублей.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

К 8 марта на улицах Томска начали активно продавать тюльпаны. Уличные продавцы приезжают к популярным в городе местам на автомобилях, в которых стоят охапки различных весенних цветов.

Средняя стоимость одного цветка составляет 100 рублей. Продавцы предлагают томичам тюльпаны различных цветов — белые, желтые, красные, розовые цветы.

Помимо этого на улицах Томска продают мимозу. По словам продавцов, эти цветы приехали в Томск из Абхазии. Цена веточки 10-15 см составляет 50 рублей, цена увеличивается в зависимости от высоты растения.

Бонусом к покупке цветка, продавцы рассказывают, как ухаживать за мимозой, чтобы та простояла в доме как можно дальше. Главный совет - не ставить растение в воду.

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