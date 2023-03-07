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НовостиОбщество7 марта 2023 2:28

Михаил Ратнер поздравил томичек с наступающим Международным женским днём

Сотрудницы предприятий получили награды за труд
Дарья Черникова
Для собравшихся играл джаз-оркестр “ТГУ-62”.

Для собравшихся играл джаз-оркестр “ТГУ-62”.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

6 марта во Дворце творчества детей и молодёжи провели праздничный концерт к Международному женскому дню. Томичек поздравил с праздником исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер, сообщили в городской администрации.

"Вы по праву заслуживаете самых светлых и поэтических слов, независимо от возраста, профессии, места работы. По праву того, что вы женщины! Когда мы говорим о развитии, о движении вперед, к лучшему, - я имею в виду и развитие нашего любимого Томска, честно скажу - в этом процессе главная движущая сила – женщины", - заявил Михаил Ратнер

Отличившимся сотрудницы компаний и организаций Томска вручили памятные награды. Для собравшихся играл джаз-оркестр “ТГУ-62”.

Напомним, в Томске началась короткая рабочая неделя.