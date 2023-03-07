Томская предпринимательница украла более 2,5 млн рублей у своих клиенток

В Томске 40-летняя предпринимательница похитила более 2,5 млн рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Томске 40-летняя предпринимательница похитила более 2,5 млн рублей у клиенток под предлогом оказания услуг. Деньги женщина потратила на развлечения и не выполнила необходимые работы полностью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступили заявления от двух томичек о том, что их знакомая предприниматель не исполняет взятые на себя обязательства по договору и не возвращает деньги.

По предварительным данным, подозреваемая с апреля 2020 года по август 2022 года в офисных помещениях на переулке Дербышевском и улице Марины Цветаевой заключила договоры на оказание дизайнерских услуг, которые включали отделочные работы, покупку строительных материалов и поставку мебели.

«Полученные по полной предоплате от заказчиков денежные средства в общей сумме более 2,5 млн рублей аферистка потратила на бытовые нужды и развлечения, при этом выполнив часть работ по отделке жилого помещения одной из заявительниц», – говорится в сообщении.

Возбуждены два уголовных дела. Томичке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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