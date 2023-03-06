"Лопата взамен на выпивку": влюбленные жители Томской области обокрали соседа ради алкоголя

Сельчан задержали и выдвинули обвинение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области в Молчановском районе произошла поистине романтическая история. Двое местных влюбленных решили побыть Бонни и Клайдом. Пара выпивала у себя дома и в один миг им не хватило алкоголя, после чего они решили раздобыть его незаконным путем.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 34-летняя женщина и 31-летний мужчина решили взломать дверь в дом соседа и обворовать его. Однако ничего ценного влюбленные не нашли и поэтому вынесли то, что посчитали самым дорогим, а быть точнее лопату, бензопилу и точильный станок. Ворованное оценивалось в 3 тысячи рублей.

Как только сельчане вынесли украденное из дома, они сразу же намеривались продать найденное, однако правоохранители их остановили.

Украденное было изъято и возвращено соседу, а подозреваемые предстанут перед судом.