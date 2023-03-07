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НовостиОбщество7 марта 2023 1:03

Жителям Томской области перечислили тех, кто рискует заболеть корью

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, кто рискует заболеть корью
Алёна Мищенко
По последним данным, в регионе выявлено уже девять случаев данного заболевания.

По последним данным, в регионе выявлено уже девять случаев данного заболевания.

Фото: ИВАНОВА Диана

Жителям Томской области рассказали, кто рискует заболеть корью. По последним данным, в регионе выявлено уже девять случаев данного заболевания.

Как рассказал «АиФ-Томск» врач-инфекционист из клиники «Инвитро Сибирь» Андрей Поздняков, чаще всего заболеть корью рискуют непривитые люди, которые контактировали с больным.

«У нас иммунный ответ неполноценный и люди с иммунодефицитами той или иной степени приобретенности — противники прививок, иммунологически тяжелые больные, люди с онкозаболеваниями или ВИЧ — это группы риска по кори, т.е. люди с «обнуленным» иммунитетом», – пояснил Поздняков.

Однако, по словам специалиста, если в детстве человеку поставили прививку от кори, то он уже не заболеет. Он уточнил, что в практике такое встречается редко, даже если у человека снижен иммунитет.

Повторно заболеть корью возможно только при тяжелых состояниях, при которых сильно снижен иммунитет.

Напомним, ранее врач-инфекционист Поздняков перечислил первые признаки заболевания корью.