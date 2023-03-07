Врач-инфекционист Поздняков рассказал жителям Томской области о первых симптомам кори

В Томской области выявлены первые случаи заболевания корью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области выявлены первые случаи заболевания корью. Первые признаки заболевания могут напоминать ОРВИ, а через несколько дней у больного появляется сыпь. Об этом рассказал «АиФ-Томск» врач-инфекционист клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Напомним, на сегодняшний день в Томской области выявлено девять случаев кори – у четырех взрослых и пяти детей. Как отметил на аппаратном совещании губернатор Томской области Владимир Мазур, это единичные привозные случаи,т ситуация стоит на контроле.

По словам врача, первые симптомы заболевания могут напоминать ОРВИ: повышенная температура, насморк, конъюнктивит, кашель. Первые несколько дней сыпь будет отсутствовать. Она появляется на 3-5 день от начала, при этом человек уже заразен с момента появления первых симптомов.

«Высыпает сначала на лице, затем элементы распространяются на туловище и верхние конечности, к третьему дню сыпь переходит на ноги», – пояснил Поздняков.

После появления сыпи у пациента продолжает держаться температура, а также усиливаются катаральные явления.

Осложнениями кори являются бактериальный бронхит, синусит, пневмония.

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