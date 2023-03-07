Сильный ветер и потепление до +1 градуса ожидается в Томске 7 марта

В Томске ожидается облачная погода с прояснениями. Фото: Ксения Высотина

Во вторник, 7 марта, в Томске ожидается +1 градус и сильный ветер. Об этом сообщает томский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, днем пройдет небольшой мокрый снег. Ветер будет дуть юго-западный 6-11 м/с, местами с порывами до 16-21 м/с. Температура днем составит -1…+1°С. На дорогах гололедица.

В Томской области – облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой, местами умеренный, мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы будут доходит до 16-21м /с. Температура днем ожидается -4…-+1°С. На дорогах местами гололедица.

Напомним, в Томске в женский день 8 марта ожидается не праздничная погода. В городе прогнозируется минусовая температура, ветер и снег.