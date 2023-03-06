"Не праздничная погода": в Томске 8 марта будет холодно и ветрено

Весь день по городу ожидаются осадки в виде мокрого снега. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Томске в женский день 8 марта ожидается не праздничная погода. В городе прогнозируется минусовая температура, ветер и снег. Об этом журналисту "КП-Томск" рассказала начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

В Томске ночью в среду прогнозируется до - 7 градусов. Днем потеплеет до -1...-3 градусов. Также весь день по городу ожидаются осадки в виде мокрого снега.

В Томской области 8 марта также будет идти мокрый снег. Помимо этого, в регионе будет юго-восточный с переходом в северный ветер. Его порывы будут достигать 5-10, местами 18 м/с. Ночью по области прогнозируется -7...-13, местами -21 градус, а днем будет -1...-6, местами до -15 градусов.