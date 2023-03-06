В Томске средняя заработная плата увеличилась до 44 тысяч рублей в 2022 году

В 2021 году она не доходила до 40 тысяч рублей. Фото: Алёна Мищенко

В 2022 году средняя зарплата сотрудника в Томске выросла до 44 тысяч рублей, в 2021 году она не доходила до 40 тысяч рублей. Об этом сообщила начальник управления городского развития мэрии Маргарита Васягина на городской трехсторонней комиссии.

Так, в 2022 году в среднем томичи стали получать 44 300 рублей, в 2021 году зарплата была равна 39 500 рублей. По словам Васягиной, реальная заработная плата снизилась на 1,5%.

Также она отметила, что оплата труда работников средних и крупных компаний составила 68 115 рублей, а их реальный доход повысился на 0,5%. Сотрудники небольших организаций стали получать около 24 700 рублей, а реальная зарплата снизилась на 3%.

Напомним, в Томске за год плата за детские сады увеличилась на 7,4%.