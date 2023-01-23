В Томске за год плата за детские сады увеличилась на 7,4%

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Томскстат провел аналитическое исследование по плате за ясли детского сада и выяснил, что в Томске показатель с 2021 года по 2022 год увеличился на 7,4%.

"Томск. Декабрь 2021 года: 145,00, декабрь 2022 года: 135,00. Прирост стоимости: +7,4", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди регионов СФО заметен значительный разрыв в стоимости плат за ясельные группы. Разница между минимальной и максимальной платой составила 1,7 раза. Самая высокая плата за посещение детского ясли-сада была зафиксирована в Горно-Алтайске и составила 163,81 рубль. Низкую отметили в Барнауле, где она находится на отметке в 95,24 рубля. В Томске показатель находится на уровне 145,00 рублей, что относит регион на седьмое место.

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