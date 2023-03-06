Дорожники отремонтируют 10 км трассы “Томск-Самусь” в 2023 году

В 2022 году провели ремонт 20-километровой территории от Кузовлева до Северска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году компания "Томскдорстрой" начнёт ремонт участка трассы “Томск - Самусь” на северской территории. Из областного бюджета выделили 100 млн рублей. На такую же сумму проведут аукцион, сообщил мэр Северска Николай Диденко РИА Томск.

48-километровая дорога связывает несколько населённых пунктов - Орловку, Семиозерки, Кижирово (входят в ЗАТО Северск), село Петропавловка с Томском и Северском. В 2022 году провели ремонт 20-километровой территории от Кузовлева до Северска. В 2023-м отреставрируют 10 километров трассы. Срок выполнения работ - с 20 апреля по 25 октября.

Первый участок идёт с 28-го километра дороги, следующий - с 33-го и завершается на повороте в село Петропавловка. В 2024-м запланировали починку дороги в сторону посёлка Самусь.

Напомним, дополнительные деньги могут потребоваться на ремонт томского Коммунального моста.