В Томской области ищут подрядчика для строительства водозабора в интернате для престарелых и инвалидов в Итатке

К октябрю победителю необходимо возвести на площадке две водозаборные скважины со станциями водоочистки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Областное государственное казённое учреждение “Облстройзаказчик” ищет подрядчика для строительства водозабора для Итатского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Объект планируют возводить в Томском районе, селе Итатка, по улице Северной, 3. Данные опубликовали на площадке “РТС-Тендер”.

Начальная максимальная цена контракта - 62,1 млн рублей. Заявки принимают до 15 марта 2023 года. К октябрю победителю необходимо возвести на площадке две водозаборные скважины со станциями водоочистки.

В конце 2021 года завершили строительство двух корпусов в Итатке за 530 млн рублей. Но из-за отсутствия очистных сооружений проживающих не поселили в интернате. Работы с конструкциями не закончили в 2022-м в связи подорожанием материалов.

Напомним, с жителей Томской области собирают деньги на новый забор для Кожевниковской школы.