С жителей Томской области собирают деньги на новый забор для Кожевниковской школы

Для реализации программы хватает ещё 284 тысячи. Фото: Даниил ОПАРИН

Сотрудники Кожевниковской средней образовательной школы №1 попросили материальную поддержку у жителей Томской области. В официальной группе “Кожевниковская первая” “ВКонтакте” советник директора по воспитанию и руководитель школьного медиацентра Андрей Попович рассказал, что учебное заведение участвует в программе региональной модернизации системы образования.

К 2024 году необходимо разработать проектно-сметную документацию для капитального ремонта текущего здания на сумму около 100 млн рублей. Полностью ситуацию с дефицитом площадей и проблемой обучения второй смены спасёт только новый комплекс с классами, столовой, спортивным и актовым залами. В здании можно разместить учеников с первого по четвёртый класс, а средние и старшие оставить обучаться в отремонтированном объекте.

Школа вступила в программу “Инициативного бюджетирования” для возведения ограждения. Для неё из области выделят миллион рублей, местный муниципалитет перечислит 384 тысячи, предприниматели пожертвуют 200 тысяч. Но для реализации хватает ещё 284 тысячи.

В учреждении попросили помочь материально жителей Кожевниковского района. Внести вклад можно переводом на расчётный счёт либо в школе, поставив подпись в ведомости. В учебном заведении пообещали сделать отчёт за потраченные средства.

По словам Андрея Поповича, в 2018-2022 годах в рамках “Инициативного бюджетирования” организовали 33 проекта. Коллектив школы поддержал большинство из них. Теперь учителя тоже надеются на помощь.

Напомним, в Томской области отремонтировали школу за 86 млн рублей после вмешательства прокуратуры.