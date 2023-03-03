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НовостиОбщество3 марта 2023 2:52

Мошенник похитил денежные сбережения у пожилой томички из дома

Злоумышленник явился на порог к женщине рано утром и обманом заставил отдать средства
Дарья Черникова
Пожилая женщина вручила аферисту крупную сумму денег.

Пожилая женщина вручила аферисту крупную сумму денег.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Томске 2 марта у пенсионерки мошенник похитил крупную сумму денег. Как объяснила внучка в группе “Чёрный список Томск” “ВКонтакте”, к её бабушке рано утром домой по адресу Партизанская, 23 пришёл незнакомец. Он рассказал о попавшей в беду дочери и потребовал деньги. Женщина растерялась и вручила злоумышленнику сбережения. Инцидент произошёл с 04:00 до 9:00.

Внучка просит отозваться очевидцев, жителей соседних домов с записями видеорегистраторов или камер наблюдения. Вероятно, съёмки могли захватить четвёртый подъезд.

По словам девушки, ей хочется поймать афериста, чтобы он не похитил средства у других доверчивых томичей.

Напомним, телефонные мошенники пытались похитить у томича все денежные сбережения