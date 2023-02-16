В Томской области отремонтировали школу за 86 млн рублей после вмешательства прокуратуры

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В Первомайском районе Томской области один из подрядчиков не выполнил в срок ремонт школы. Это помешало учителям проводить полноценные занятия для почти 50 детей. После вмешательства прокуратуры капитальный ремонт школы был завершен. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

«В марте 2022 года между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Ореховская средняя общеобразовательная школа Первомайского района и коммерческой организацией заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта здания школы стоимостью более 86 млн рублей. Вопреки требованиям закона, работы подрядчиком в установленный срок не выполнены», - говорится в сообщении.

Около полусотни учеников не могли полноценно посещать занятия из-за отсутствия ремонта в учебном заведении. После проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок прокуратура внесла представление заказчику.

На сегодняшний день подрядчик устранил нарушения и полностью завершил капремонт здания школы.