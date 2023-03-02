Томичка пожаловалась на потерю здоровья после переезда в США

У бывшей томички из-за изнуряющей работы испортился иммунитет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уроженка Томска Марина (имя изменено по просьбе героини) более восьми лет назад отправилась в США. Девушка отлично владела английским языком и планировала устроиться на значимую, оплачиваемую работу, выйти замуж и обустроиться в Штатах. Путешественница улетела в Лонг-Бич в Калифорнии. Сначала она проживала в отеле, затем сняла небольшую квартиру. Марину привлекали отличная погода, побережье Тихого океана и солнечные дни.

«Мне пришлось работать на еду и жильё. Никого моё высшее образование не волновало. Долгое время я продавала хот-доги в уличном ларьке. В приличные компании без гражданства не брали”, - объяснила девушка “АиФ Томск”.

Сейчас Марина трудится в прачечной - она забирает одежду на чистку и возвращает её клиентам. Без хорошей страховки бывшая томичка не может позволить себе медицинское обслуживание. По словам девушки, при болезни она ездила в бедные районы к врачам без лицензии - в отелях или на дому. Здоровье Марины пошатнулось, после изнурительной работы она выглядит старше, сильно похудела, испортились зубы.

“Я ездила в Россию в гости и лечилась. Смогла пройти всех врачей и восстановить зубы. У меня диагностировали гастрит, появились проблемы с печенью», - отметила бывшая сибирячка.

Близкие уговаривают Марину прилететь домой и устроиться на работу в Томске. Девушка отказалась возвращаться в Россию - скоро она получит гражданство. После правовых документов её жизнь значительно изменится.

Напомним, в Томске впервые перевели путевые заметки французского профессора Жюля Легра о Сибири.