«Таких ставок еще не было»: сибиряки могут получить кредиты под 4,9% годовых

фото: Freepik

Хотите съездить отдохнуть, сделать ремонт, обновить машину или все сразу? Позвольте себе реализовать свои мечты с кредитом «На любые цели» Банка «Левобережный».

Вы также можете рефинансировать кредиты других банков по сниженной ставке 4,9% годовых. Это позволит уменьшить ежемесячные платежи до комфортного для вас уровня. Рассчитать размер платежа можно в онлайн-калькуляторе Банка «Левобережный».

Сумма кредита — от 5 тысяч до 1,5 млн рублей, срок — от 6 месяцев до 5 лет. Возможно досрочное погашение без комиссии. Минимальная ставка 4,9% годовых действует для новых и действующих клиентов банка при страховании.

фото: Freepik

Кредит «На любые цели» — это доступный вариант для всех, кому срочно понадобились деньги на неотложные нужды. Он признан лучшим потребительским кредитом в России*.

Подайте заявку на кредит прямо сейчас — на сайте, в мобильном приложении BL-Online, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» в Томской области:

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13 и Иркутский тракт, 26,

г. Асино, ул. Советская, 30.

Заявка рассматривается в течение 1 часа после предоставления документов. Кредитные средства можно получить онлайн.

*Кредит «На любые цели» Банка «Левобережный» занял 1-е место в рейтинге кредитов наличными в ноябре 2022 г. среди банков из топ-51-100 по объемам кредитования в России, по данным «Выберу.ру».

Срок акции: 13.02.2023-13.03.2023. Срок кредитования – 6, 12, 24, 36, 48, 60 мес. Ставка – 4,9% годовых при подключении дополнительных услуг согласно тарифам банка, в т.ч. финансовой защиты жизни и здоровья. Ставка без дополнительных услуг – от 17,5% до 25,5% годовых, зависит от суммы кредита и категории заемщика. Страховые компании: САО «ВСК», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни». Подробнее на nskbl.ru.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте. Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.