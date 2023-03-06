Родители алиментщика вернули долги его детям, а мужчине пришлось искать работу

Мужчина игнорировал отцовские обязанности по содержанию детей. Фото: Анастасия Осипова

Должник вернул почти 200 тысяч рублей алиментов детям устроился на работу. Родители и Управление Федеральной службы судебных приставов России по Томской области помогли гражданину с правильным выбором пути, сообщили в пресс-службе ведомства.

На содержание малышей мужчина задолжал 190 тысяч рублей. После ряда мер, направленных на выплату положенного материального обеспечения, томич продолжил игнорировать отцовские обязанности. Пристав предупредила фигуранта о привлечении к административной ответственности за уклонение. Впоследствии это может привести к уголовному разбирательству.

В решении проблемы пришлось помогать родителям алиментщика. Они вернули необходимую сумму. Неплательщик трудоустроился, чтобы не допустить возникновения задолженности. С ежемесячного дохода мужчины часть платежей направят на содержание детей.

Напомним, в феврале томские приставы нашли должницу 800 тысяч рублей в тайге.