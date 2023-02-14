Томские приставы нашли должницу 800 тысяч рублей в тайге

Архив КП Фото: Иван Макеев

Жительница Кривошеинского района Томской области после освобождения от тюремного заключения не явилась на приём к приставам. О том, что мать четверых детей была лишена родительских прав рассказали в пресс-службе регионального Управления ФССП России.

Женщина задолжала 800 тысяч рублей в пользу своих четверых детей, находящихся под опекой. После нескольких лет, проведённых в тюрьме, ей надлежало явиться к судебному приставу, чего сибирячка не сделала, и была объявлена в розыск (по адресу проживания не находилась).

В 33-х километрах от села Красный Яр женщину нашли. Однако добираться до заимки сотрудникам ФССП пришлось по тропе, ведущей от трассы через тайгу, протяжённостью 7,5 км. Не заблудиться приставам помогли местные жители.

Должница оказалась безработной, но не отказалась встать на учет в Центр занятости населения и при трудоустройстве оплатить алименты. Соответствующее постановление она приняла от судебного пристава.