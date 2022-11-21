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НовостиОбщество21 ноября 2022 11:30

Томичка обнаружила в своем заказе роллов чужие ногти и темные волосы

Вернуть деньги за доставленное неудобство компания отказалась
Алёна ГОЛЕВА
Вернуть деньги за доставленное неудобство компания отказалась

Вернуть деньги за доставленное неудобство компания отказалась

Фото: Андрей АБРАМОВ

На сайте flamp.ru жители Томска регулярно выкладывают истории своего неудачного опыта взаимодействия с сервисом и услугами. В этот раз томичку возмутили чужие волосы и ногти в своем заказе роллов.

«Заказала набор, в одном ролле попался черный волос (мои волосы светлые) буквально «вкатанный» внутрь, в другом НОГОТЬ…», - пишет томичка.

Женщина отметила, что она предпринимала меры выйти на контакт с компанией, у которой оформила заказ еды, однако вернуть деньги за некачественные роллы, по ее словам, там отказались. Как доказательство томичка сняла видео причины своего недовольства.

Примечательно, что на сайте компании стоит достаточно высокая оценка - 4.6 из 5 баллов. Клиенты оставили 424 отзыва, более 20 из них – отрицательные.

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