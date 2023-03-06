Депутат Госдумы Самокиш помогает томскому мобилизованному сироте получить квартиру

Решать проблему с получением квартиры планируют дистанционно.
Фото: Александр КОЦ
Сироту из Томска мобилизовали на спецоперацию до того, как он планировал получить положенную государственную квартиру. Депутат Государственной думы Владимир Самокиш решил помочь солдату.
Народный избранник отметил в телеграм-канале, что вопрос решают дистанционно.
Представители мэрии, районной администрации и опекун бойца проведут собрание для урегулирования проблемы.
Напомним, мобилизованный томич рассказал свою историю любви.