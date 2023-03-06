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НовостиОбщество6 марта 2023 4:15

Депутат Госдумы Самокиш помогает томскому мобилизованному сироте получить квартиру

Молодой человек отправился в зону СВО и не успел поселиться в новом жилье
Дарья Черникова
Решать проблему с получением квартиры планируют дистанционно.

Решать проблему с получением квартиры планируют дистанционно.

Фото: Александр КОЦ

Сироту из Томска мобилизовали на спецоперацию до того, как он планировал получить положенную государственную квартиру. Депутат Государственной думы Владимир Самокиш решил помочь солдату.

Народный избранник отметил в телеграм-канале, что вопрос решают дистанционно.

Представители мэрии, районной администрации и опекун бойца проведут собрание для урегулирования проблемы.

Напомним, мобилизованный томич рассказал свою историю любви.