Мобилизованный томич рассказал свою историю любви

Архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне Дня святого Валентина житель Томска узнал, что скоро станет отцом девочки. О том, как его вернули домой с подготовки к спецоперации, мужчина рассказал изданию "АиФ-Томск".

Владислав познакомился с матерью своего будущего ребёнка в кофейне, когда встречался с владелицей заведения. Он и хозяйка общепита Анна были в отношениях, много времени проводили у неё на работе, общались с посетителями, некоторые из которых становились друзьями пары. Так, близняшки Софья и Полина часто заглядывали к ним и молодые люди по-дружески говорили долгое время.

Со своей девушкой Владислав вскоре расстался - не сошлись характерами.

«Со временем стал замечать, что общих интересов у нас не так много, мы часто приходили с работы уставшими и просто не разговаривали. Было не о чем. На бытовой почве начались претензии. Я понял, что дело идет к расставанию», - говорит сибиряк.

Через пару лет его бывшая подруга стала встречаться с одноклассником Владислава, а после они решили пожениться. Сам мужчина вышел на связь с Софьей - той самой посетительницей кафе, которая сначала нравилась ему только по-дружески.

«И на первом же искрометном свидании мы решили встречаться. Нам было очень хорошо, мы смеялись и шутили, обсуждали серьезные темы, в том числе СВО, и понимали, как хорошо нам вместе», - вспоминает томич.

В сентябре 2021 года пара отправилась в небольшой отпуск в Санкт-Петербург, где Владислав признался, что готов жениться, но они решили не торопить события.

С началом частичной мобилизации мужчина передумал и сделал Софье предложение, она согласилась. Через неделю сибиряку пришла повестка, и пара практически сразу отправилась в ЗАГС, где расписалась в течение 10 минут.

Потом жена помогала Владиславу собираться, провожала, плакала, звонила и писала сообщения.

«Оказалось, что у меня есть бронь по работе, и меня отправили домой. Когда я вернулся, жена не поверила своим глазам. Она была уставшей от волнения, валилась с ног. Я не сразу ее успокоил», - рассказал мужчина. Он добавил, что тогда они решили сразу завести ребенка, потому что в любой момент ожидали новой повестки.

Накануне, 13 февраля, влюблённые томичи узнали, что у них будет дочь.