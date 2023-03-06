Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших доходных карт

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Карта «Прибыль» Банка Уралсиб заняла второе место в пятерке лучших дебетовых доходных карт с высоким процентом на остаток. Рэнкинг топовых предложений российских банков был подготовлен экспертами «РБК Инвестиции» на основе данных маркетплейсов «РБК Банки» и «Банки.ру».

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Для новых клиентов* в первый месяц после открытия карты начисляется 11% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц – та же ставка действует при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**. С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов – 7,5% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно, при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Новыми считаются клиенты, не являвшиеся держателями карты «Прибыль» на протяжении 12 месяцев, предшествующих открытию карты на указанных условиях.

**При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по минимальной ставке 0,1% годовых.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 марта 2023 года насчитывает 223 точки продаж, 1450 банкоматов и 300 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.