Волонтеры собирают подарки для бездомных женщин Томска к 8 марта

Принести можно предметы личной гигиены и приятные сладкие презенты. Фото: Евгения ГУСЕВА

Волонтёры томского проекта “Добродеи” запустили акцию к Международному женскому дню в рамках проекта “Накорми бездомного”. В этот раз неравнодушные жители могут подарить праздник женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сейчас у организации около десяти подопечных.

"Мы хотим порадовать женщин, у которых, к сожалению, нет ни крова, ни семьи, с которой можно отметить этот прекрасный праздник. Многие бездомные даже не помнят, как это приятно — получать презенты”, - написали в группе “Добродеи” “ВКонтакте”.

Для нуждающихся томичек организовали сбор средств и важных средств личной гигиены. С 27 февраля вещи принимают по адресу улица Фрунзе, 25, офис 506. Предварительно можно позвонить по номерам телефона 93-64-19 или 33-23-27.

Для гуманитарной помощи подойдут шампунь, гель для душа, мыло, влажные салфетки, бумажные носовые платки, зеркало, крема для лица и рук, расчёска, зубная паста, щётка, тёплые носки, варежки или перчатки, косметика, другие необходимые принадлежности и приятные сюрпризы.

Акцию проведут 7 марта в 14:00 неподалёку от Петропавловского собора, напротив дома по улице Тверской, 32. Подарки можно принести и на мероприятие.

Напомним, томичам предлагают помочь бездомным едой и лекарствами