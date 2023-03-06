В Северске 80% дворов очистили от снега “до чёрного асфальта”

В мэрии принимают меры в отношении "некультурных" сотрудников, которые выгружают сугробы на детские площадки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Северска Томской области Николай Диденко заявил о большой проделанной работе по ликвидации сугробов в городе. По его словам, более 80% дворов очистили “до чёрного асфальта” и вскрыли бордюры. 7 марта работы планируют закончить.

“Весной вырезаем уплотненный снег, не дожидаясь оттепели, чтобы не было каши и не буксовали машины. Подходы к школам и детским садам давно вычистили, но если возникает наледь, то мы обрабатываем, во избежание проблем", – рассказал мэр РИА Томск.

На полигон вывезли более 180 тысяч кубометров снега. Работы проводят круглосуточно, очищают крыши. За каждой управляющей компанией закрепляют кураторов, контролирующих качество обслуживания. Николай Диденко лично следит за уборкой и вывозом. Как объяснил градоначальник, по правилам благоустройства разрешено складировать снег на свободных территориях.

“Некоторые складывают снег культурно, другие могут отправить на детскую или спортивную площадку – это недопустимо. Конечно, мы принимаем меры", – отметил мэр.

Напомним, томские предприниматели начали вывозить снег с принадлежащих им территорий.