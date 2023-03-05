Томские предприниматели начали вывозить снег с принадлежащих им территорий

В работе задействовали несколько единиц спецтехники. Фото: Ксения Высотина

Томские предприниматели вывозят снег с принадлежащих им территорий. Поручение по активизации работы дал на селекторном совещании исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Представители потребительского рынка расчистили участки в микрорайоне Каштак, вывезли сугробы от торгового центра “Виктория” по улице Интернационалистов, 17. В работе задействовали несколько машин спецтехники - грузовые машины и снегопогрузчики. Общий объём ликвидированного снега - около 250 кубических метров.

За неделю работой занималась и группа компаний “Лама”. Её сотрудники вывезли более 160 тонн выпавших осадков с улицы Ново-Трактовой, 3, проспекта Кирова, 65 и Богашевского тракта, 26. Снег убрали от торговых центров “Спектр” по улице Лазо, 15 и “Манеж” по Беринга, 10. Предприниматели трудились на улицах Мичурина, 20/1, Пушкина, 59/1 и Иркутском тракте, 158.

Напомним, томская власть развивает новый план уборки снега.