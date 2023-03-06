На площадке Росатома в Северске Томской области запустят производство СНУП-топлива

Фото: Топливная компания Росатома «ТВЭЛ»

В Северске Томской области в 2024 году запустят производство смешанного плотного нитридного уран-плутониевого топлива (СНУП-топливо) для реакторов нового поколения на быстрых нейтронах. В 2023-м специалисты запланировали пусконаладку оборудования. Для работы организуют четыре этажа боксированных приборов, объяснила президент топливной компании Росатома "ТВЭЛ" Наталья Никипелова 3 марта на пресс-конференции.

Вещество используют в первом инновационном реакторе со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, его возводят в Северске в рамках отраслевого проекта “Прорыв”. Экспериментальные сборки с топливом от “Сибирского химического комбината” испытывают с 2014 года в реакторе БН-600. Эксперты достигают более высокой глубины выгорания топлива.

Благодаря программе “Прорыв” специалисты создают модернизированные технологические платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решают проблемы обращения и хранения отработанного вещества. Впервые в мире организовывают атомную электростанцию со скоростным реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. После переработки топливо отправят на повторное изготовление свежего материала. Систему планируют сделать независимой от внешних поставок и практически автономную.

Напомним, заместитель генпрокурора России проконтролировал работу проекта “Прорыв” корпорации “Росатом” в Томской области.