Заместитель генпрокурора России проконтролировал работу проекта “Прорыв” корпорации “Росатом” в Томской области

Фото: пресс-служба Управления генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Томскую область совместно с региональным прокурором Александром Семёновым в Северске проверил деятельность компаний, входящих в госкорпорацию “Росатом”, сообщили в пресс-службе Управления генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

О реализации проекта “Прорыв” по развитию опытно-демонстрационного энергокомплекса «БРЕСТ-ОД-300» рассказали руководители предприятия “Сибирского химического комбината”. На встрече обсудили мероприятия в сфере ядерной безопасности и атомной промышленности и планы по реализации.

Александру Семёнову поручили следить за разработкой программ и использовать бюджетные средства в необходимых целях.

Напомним, систему повышения безопасности авиационных беспилотников создадут в Томской области на базе ТГУ.