Томские швейные компании выпускают 45 брендов одежды

Сотрудники отшили в четыре раза больше рубашек и блузок, чем в 2021 году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году томские предприятия лёгкой промышленности увеличили объём производства основных видов одежды - фирмы выпускают 45 брендов. Сотрудники отшили в четыре раза больше рубашек и блузок, чем в 2021 году. Мужских джемперов и костюмов - в три раза, создание брюк выросло в 2,3 раза, платьев - в 2,2 раза, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Компании занялись выпуском школьной одежды. Форму реализуют в торговых центрах “Лето” (магазин “Викки”), “Изумрудный город” (бренд “Минидино”, “Центральный” (марка “Инзиби”).

Производители продвигают вещи через маркетплейсы, открывают торговые точки в разных региона России. В 2022 году стартовал фестиваль “Модный дворик” с одеждой местных компаний.

Напомним, производство сливочного масла в Томской области выросло на 50% за 2022 год