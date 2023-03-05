Производство сливочного масла в Томской области выросло на 50% за 2022 год

В 2022 году производители выпустили 600 тонн сливочного масла. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томской области одной из наиболее развивающихся сфер пищевой промышленности стала переработка молока. За 2022 год компании произвели напитков и продуктов на 56,5 млрд рублей. Об этом 3 марта рассказал на пресс-конференции замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

В регионе на 50% увеличился выпуск сливочного масла - 600 тонн, сыроварение возросло на третье - до 400 тонн. На 33% больше приготовили ряженки, йогурта и варенца - 9,6 тысячи тонн, на 20,6% выросло производство творога - 4,1 тысячи тонн. Фирмы готовят к работе цеха по изготовлению сгущённого молока, творожно-десертных продуктов и плавленых сыров.

Производство рапсового масла увеличилось на 15,4% и составило 24,8 тысячи тонн. Одно из томских предприятий запустило в реализацию игристое вино. Его уже попробовали местные жители и остались в восторге. В феврале напиток получил золотую медаль на выставке ПРОДЭКСПО.

Напомним, Андрей Кнорр рассказал о приостановке экспорта органической продукции из Томской области из-за санкций.