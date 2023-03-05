В Томске нашли пропавшего три дня назад 13-летнего подростка

Фото: поисковый отряд “ЛизаАлерт” Томской области

В Томске нашли пропавшего 3 марта 13-летнего подростка. Мальчик ушёл из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Близкие разыскивали школьника три дня. 5 марта днём в группе поискового отряда “ЛизаАлерт” Томской области “ВКонтакте” сообщили, что юный томич жив.

Волонтёров и всех неравнодушных горожан поблагодарили за помощь в поиске и распространении информации.

Ранее добровольцы “ЛизаАлерт” рассказали о поисках потерявшихся людей. За февраль 2023 года обнаружили живыми 18 человек.