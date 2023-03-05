Подразделение томского СОБР “КОРД” поздравили с 30-летним юбилеем и наградили за отвагу

Фото: пресс-служба Росгвардии по Томской области

1 марта в Международном культурном центре Томского Политехнического университета провели концерт в честь 30-летнего юбилея специального отряда быстрого реагирования “Корд” Управления Росгвардии по региону. На сцене выступил ансамбль песни и пляски Сибирского округа войск национальной гвардии России.

В пресс-службе ведомства уточнили, что личный состав и ветеранов поздравил заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии полковник полиции Максим Балакин. По его словам, бойцы не отступают даже в самых трудных задачах. На мероприятии тёплые слова для отряда произнесли сослуживцы, близкие и представители силовых структур региона.

Бойцы удостоились высоких государственных наград. Десятерым офицерам вручили медали “За отвагу” за мужество в ходе спецоперации. Двоим выдали благодарственные письма от губернатора. Троих сотрудников подразделения наградили памятными знаками “Герб Томской области”.

Напомним, томский СОБР “Корд” 1 марта отметил 30-летний юбилей.