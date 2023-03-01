Томский СОБР “Корд” 1 марта отмечает 30-летний юбилей

Фото: пресс-служба Росгвардии по Томской области

1 марта специальный отряд быстрого реагирования “Корд” Управления Росгвардии по Томской области празднует 30 лет со дня основания, сообщили в пресс-службе ведомства. Спецподразделение решает комплекс задач по обеспечению безопасности граждан и борется с преступностью, терроризмом и экстремизмом с риском для жизни.

Томские сотрудники СОБР участвовали в крупных операциях на территории Чеченской Республики, в штурме Грозного, Гудермеса, села Новогрозненское, битве под Аргуном, Комсомольском, взяли в плен более 100 боевиков. С 1999 по 2021 годы специалисты выполняли служебные задачи в Северо-Кавказском регионе, с февраля 2022-го отправились на СВО.

За последние три года бойцы задержали более 800 подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлениях, изъяли 145 единиц огнестрельного оружия, 17,5 тысяч боеприпасов, около 4,5 тонн контрафактного спиртного, три килограмма запрещённых веществ, более 20 тысяч кубометров древесины.

Днём и ночью сотрудники Росгвардии тренируются и повышают профессиональные навыки, стреляют из различных видов оружия, отрабатывают беспарашютное десантирование, развивают тактику при проведении адресных мероприятий. За заслуги перед отечеством многим специалистам вручили ордена, медали и госнаграды.

Напомним, в Управлении Росгвардии по Томской области вручили государственные награды.