На развитие культурной отрасли Томской области направили почти 442 миллиона рублей

Необходимые средства направят на капитальный ремонт и оснащение театров. Фото: Даниил ОПАРИН

В 2023 году в Томской области увеличили федеральную господдержку в культурной отрасли до 441,8 млн рублей. Это на 81% больше финансирования 2022-го. Об этом рассказал заместитель губернатора региона по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр 3 марта на пресс-конференции.

Ранее обеспечение сферы культуры составляло 243,28 млн рублей. Из областного бюджета власти выделили ещё 2 млрд рублей.

Необходимые средства направят на капитальный ремонт и оснащение театра “Скоморох”, для поддержки и реконструкции муниципальных и региональных музеев, на создание второй школы креативных индустрий на базе музыкального колледжа, для приобретения автомобильных клубов.

Напомним, на разработку проекта капитального ремонта томского ТЮЗа планируют потратить 7 млн рублей.