На разработку проекта капитального ремонта томского ТЮЗа планируют потратить 7 млн рублей

После историко-культурной экспертизы и согласования документы проверят на достоверность стоимости. Фото: Кирилл Колемасов

Томский Центр по охране и использованию памятников истории и культуры объявил тендер на разработку проектно-сметной документации на сохранение объекта культурного наследия (капитального ремонта) Театра юного зрителя (ТЮЗ). Начальная цена - 7,04 млн рублей. Позицию разместили на портале “РТС-Тендер”.

Подрядчик должен включить в материалы исходную и разрешительную документацию, описать предварительные работы, их влияние на вид здания, сделать снимки до начала ремонта. Процесс необходимо завершить к 25 сентября 2023 года.

Во втором пункте строительной организации важно разработать эскизный проект с обоснованием используемых решений, научные исследования, схему капитального ремонта объекта, проектно-сметную документацию. После историко-культурной экспертизы и согласования документы проверят на достоверность стоимости. Приём заявок длится до 2 марта 2023 года.

Напомним, Владимир Мазур рассказал о планах отремонтировать томский ТЮЗ в 2023 году.