Андрей Кнорр рассказал о приостановке экспорта органической продукции из Томской области из-за санкций

2022 году агропромышленные компании вывезли товаров более чем на 82 млн долларов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Предприятия Томской области приостановили экспорт органической продукции в Европу из-за введения санкций в отношении России. В 2022 году агропромышленные компании вывезли товаров более чем на 82 млн долларов, практически 50% отправили в Китай. Среди продукции - рапсовое масло и мясо птицы. Об этом рассказал 3 марта замгубернатора региона по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

В соседний Казахстан экспортировали говядину и свинину на 12 млн долларов, в Монголию отправили продукцию “Сибагро” на 11,3 млн долларов.

Как объяснил Андрей Кнорр, регион являлся лидером по реализации агропромышленных товаров в 11 стран Евросоюза. Общий объём продовольствия на экспорт из Томской области равняется 14,5%.

Напомним, томский губернатор презентовал на КЭФ новые промышленные и научно-технологические проекты региона.