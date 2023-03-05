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НовостиОбщество5 марта 2023 7:59

Гиацинты и мимозы с веточками миндаля: томичам рассказали о трендовых букетах к 8 марта

В цветочных магазинах Томска рассказали о трендовых весенних букетах к 8 марта
Дарья Черникова
К Международному женскому дню принято дарить весенние цветы.

К Международному женскому дню принято дарить весенние цветы.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

К Международному женскому дню в цветочных магазинах и супермаркетах Томска расширяется ассортимент. Уличные торговцы тоже предлагают разнообразные букеты. Среди товаров - тюльпаны и мимозы.

В цветочной лавке “Зелёная мама” “МК Томске” рассказали о возросшей популярности и других весенних растений. Флористы собирают воздушные букеты из фрезий, ароматной мимозы, мускари, нарциссов, гиацинтов.

Весной в тренде подарки с веточками берёзы, миндаля, зелёной листвой и сливой с нежными бутонами.

Напомним, волонтеры собирают подарки для бездомных женщин Томска к 8 марта.