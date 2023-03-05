Гиацинты и мимозы с веточками миндаля: томичам рассказали о трендовых букетах к 8 марта

К Международному женскому дню принято дарить весенние цветы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

К Международному женскому дню в цветочных магазинах и супермаркетах Томска расширяется ассортимент. Уличные торговцы тоже предлагают разнообразные букеты. Среди товаров - тюльпаны и мимозы.

В цветочной лавке “Зелёная мама” “МК Томске” рассказали о возросшей популярности и других весенних растений. Флористы собирают воздушные букеты из фрезий, ароматной мимозы, мускари, нарциссов, гиацинтов.

Весной в тренде подарки с веточками берёзы, миндаля, зелёной листвой и сливой с нежными бутонами.

Напомним, волонтеры собирают подарки для бездомных женщин Томска к 8 марта.