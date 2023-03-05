Участникам СВО из Томской области одобрили кредитные каникулы 67,5 млрд рублей

Отсрочку платежей могут получить семьи бойцов. Фото: ИВАНОВА Диана

Российским военным и добровольцам, принимающим участие в спецоперации, одобрили кредитные каникулы на 67,5 млрд рублей. Временно отсрочить выплаты разрешили и семьям бойцов, сообщили в телеграм-канале “Объясняем.рф”.

Чтобы погасить задолженность на более позднем сроке необходимо до конца 2023 года подать заявление в банк или микрофинансовую организацию, выдавшую средства.

Отсрочку в Томской области могут получить жёны, несовершеннолетние дети либо старше 18-ти, но имеющие инвалидность с детства. В перечень включили детей-студентов до 23 лет, обучающихся очно, иждивенцев на содержании военнослужащих.

Напомним, в Томске участники СВО смогут беспошлинно восстановить потерянные документы.