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НовостиОбщество5 марта 2023 6:36

Участникам СВО из Томской области одобрили кредитные каникулы 67,5 млрд рублей

Для погашения задолженности в более поздний срок, необходимо подать документы до конца 2023 года
Дарья Черникова
Отсрочку платежей могут получить семьи бойцов.

Отсрочку платежей могут получить семьи бойцов.

Фото: ИВАНОВА Диана

Российским военным и добровольцам, принимающим участие в спецоперации, одобрили кредитные каникулы на 67,5 млрд рублей. Временно отсрочить выплаты разрешили и семьям бойцов, сообщили в телеграм-канале “Объясняем.рф”.

Чтобы погасить задолженность на более позднем сроке необходимо до конца 2023 года подать заявление в банк или микрофинансовую организацию, выдавшую средства.

Отсрочку в Томской области могут получить жёны, несовершеннолетние дети либо старше 18-ти, но имеющие инвалидность с детства. В перечень включили детей-студентов до 23 лет, обучающихся очно, иждивенцев на содержании военнослужащих.

Напомним, в Томске участники СВО смогут беспошлинно восстановить потерянные документы.