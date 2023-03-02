В Томске участники СВО смогут беспошлинно восстановить потерявшие документы

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Участники специальной военной операции смогут беспошлинно восстановить потерявшие документы. Сенатор Владимир Кравченко стал соавтором поправок в Налоговый кодекс. Уточняется, что соответствующий законопроект зарегистрирован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.

В пресс-службе сенатора сообщили, что к данному законопроекту относятся военные, чьи документы истекли по сроку или были утеряны в ходе выполнения боевых задач или при транспортировке бойцов в медицинские учреждения.

Также уточняется, что поручение о разработке законодательной инициативы дала председатель СФ Валентина Матвиенко. Далее она была рассмотрена и одобрена на заседаниях группы по вопросам СВО, которую возглавляет Первый заместитель председателя верхней палаты Андрей Турчак.