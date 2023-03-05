Главные врачи томских медучреждений проведут “Открытый приём” с пациентами 6 марта

С 2016 года медики уже организовали 40 собраний с пациентами. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В понедельник, 6 марта с 17:00 до 19:00 главные врачи медицинских учреждений Томской области проведут для пациентов “Открытый приём”. О новом проекте рассказали в официальном телеграм-канале Департамента здравоохранения региона “Область здоровья”.

Местные жители смогут предложить инициативы по улучшению и развитию организации медицинской помощи и задать специалистам интересующие вопросы. Первую встречу в 2023 году врачи с пациентами провели 6 февраля.

Программу запустили в 2016-м в дополнение к еженедельным личным приёмам главных врачей. Эксперты уже организовали 40 собраний, томичи направили 2 147 обращений.

Напомним, более 300 млн рублей направили на переоснащение больниц Томской области.