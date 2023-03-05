Загорелась крыша и разбились стёкла: в Томске на улице Крымской в пожаре пострадал 16-квартирный жилой дом

Спасатели потушили пожар к 23:00. Фото: Ксения Высотина

4 марта по улице Крымской в Томске загорелся 16-квартирный брусовый жилой дом, площадью 100 квадратных метров. О пожаре сообщили в 20:40. Из здания самостоятельно успели эвакуироваться 20 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.

На момент прибытия спасателей, пылал вход первого подъезда, огонь уходил под крышу. В результате пожара частично пострадала деревянная обрешётка крыши, площадью 25 квадратных метров. Над вторым подъездом обгорело потолочное перекрытие в 15 квадратных метров. В парадной пострадали стены, лестничные клетки и марши первого и второго этажа в 20 квадратных метров. Огонь испепелил 15 “квадратов” наружной стены здания у входа в подъезд, в двух квартирах обгорели 25 метров стен. Вещи и стены пропитались дымом. На втором этаже закоптились несколько квартир. Во втором подъезде разбились и потрескались оконные стёкла.

Пожар ликвидировали в 22:58, общая площадь горения - 100 квадратных метров. На месте трудились 33 спасателя и восемь единиц спецтехники. Предварительной причиной возгорания назвали нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Напомним, томский СК возбудил уголовное дело по факту пожара на Подгорной.