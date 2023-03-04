В Томске порядка 10 улиц останутся без света 6 и 9 марта

Фото: Анна Ковалёва

Обновлен график плановых отключений электроэнергии в Томске. Порядка десяти улиц будут обесточены в понедельник, 6 марта, а также в четверг, 9 марта.

Подробный график с адресами и временными интервалами опубликовали на портале «Горсети».

6 марта

С 9:00 до 11:00

ул. Мичурина 37

С 9:00 до 12:00

ул. Мичурина 20 стр10

пр. Фрунзе 103

С 13:00 до 15:00

ул. Большая Каштачная 12, 12а, 35, 36, 36-б, 36а, 40, 173, 201, 205, 211-215, 213/1 стр.1, 229-235.

9 марта

С 9:00 до 10:30

ул. Белинского 70

ул. Вершинина 74

С 9:00 до 12:00

пр. Ленина 217, 217 стр.1

ул. Бердская 27, 27 стр.5, 27 стр.15, 27-А, 27-а, 27/1, 27/2, 27/5

С 9:00 до 14:00

пос. Спутник 1-а, 14, 14-а, 21/1, 21/2, 36, 36-в, 36-г, 38-а

ул. Больничная 27

Штамово, ул. Больничная 1-5,1-а,2-в,2/1,36-г

Штамово, 5.

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