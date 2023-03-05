В Томске пропал 13-летний подросток в тёмно-зелёной куртке

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Томской области

В Томске с 3 марта разыскивают 13-летнего Павла Глазунова. Подросток ушёл из дома в неизвестном направлении, сообщили в поисковом отряде “ЛизаАлерт” Томской области.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, русые волосы, сине-голубые глаза.

Был одет в тёмно-зелёную куртку, красную шапку, серые штаны и чёрные кроссовки.

Всех, кому известная информация о местонахождении ребёнка, просят позвонить по круглосуточному номеру телефону 8-800-700-54-52.

Напомним, добровольцы поискового отряда “ЛизаАлерт” в феврале нашли 18 пропавших томичей.