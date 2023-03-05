Томская область лидирует по плотности населения лосей среди регионов Сибирского Федерального округа

В 2022 году на 1000 га охотничьих угодий насчитали 152 особи. Фото: Андрей АБРАМОВ

Томская область вышла на первое место среди регионов Сибирского Федерального округа по плотности населения лосей. За последнее время численность животных стабилизировалась. В 2022 году на 1000 га охотничьих угодий насчитали 152 особи. В соседних областях парнокопытных меньше. В Кемеровской - 107, в Иркутской - 104. Всего в регионе зафиксировали 46 тысяч лосей, рассказал замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр в беседе с журналистами 3 марта.

За 2022 год возросла популяция хищников. За 12 месяцев зафиксировали около 9,9 тысяч медведей. К населённым пунктам в северной части региона подходят волки. Кнорр рассказал, что в 2023 году убили 16 особей семейства псовых.

За 2022-й возросло количество бобров. Специалисты насчитали примерно 51,9 тысяч особей. Оптимальная величина в природе - 11,2 тысячи грызунов.

“Меня пугают бобры. Это практически ещё один арендатор, заготавливающий столько же леса, сколько хороший арендатор в Томской области”, – заявил Андрей Кнорр.

В регионе планируют увеличить количество краснокнижных косуль. В лесах устанавливают зерновые кормушки для питания животных.

Напомним, из-за короеда в Томской области вырубят 200 га кедровников.