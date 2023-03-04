Из-за короеда в Томской области вырубят 200 га кедровников

Фото: Анна Ковалёва

200 гектаров леса, пораженного короедом, придется вырубить в Томской области в 2023 году. Об этом сообщил заместитель губернатора по агропромышленной политике, природопользованию и культуре Андрей Кнорр.

В настоящее время в регионе зафиксированы очаги союзного короеда на площади 1,5 тысячи га. Выделены необходимые деньги на борьбу с вредителем. Специалисты департамента лесного хозяйства уже провели инструментальное обследование 1,2 тысячи гектаров в кедровниках, расположенных в окрестностях поселков.

«От имени администрации мы инициировали предложение, позволяющее проводить уборку неликвидной древесины вне зависимости от запаса на лесосеке. Нам на 200 гектаров выделили 36 миллионов рублей», - уточнил Кнорр.

По словам замгубернатора, в ближайшее время зараженные кедры вырубят и утилизируют в Богашево и Лучаново. Это позволит спасти здоровые деревья.

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