Томская власть развивает новый план уборки снега

исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер оценил качество уборки территорий. Фото: Ксения Высотина

2 марта исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер на выездном совещании встретился с подрядчиками, занимающимися уборкой снега. Он оценил качество выполнения работ у домов по адресу переулок Урожайный, 29, на улицах Войкова, 55 и Кузнечный взвоз,1.

Представитель подрядной организации “Базис+” Владимир Крепш объяснил, что чистить дороги и тротуары от осадков необходимо чаще из-за постоянного возведения новых жилых домов и кварталов. По его словам, люди переезжают в новые микрорайоны, а работа движется по планам 20-летней давности, когда улицу Войкова только начали активно застраивать. Усилились требования к содержанию автодорог от ГИБДД и заказчика.

Как рассказал Михаил Ратнер, в администрации разрабатывают современный план по уборке территорий от снега. В новой модели центром города займётся “Томск САХ”, а очищение спальных районов возьмут на себя аутсорсинговые компании.

Напомним, для «Томск САХа» пропишут нормативы уборки городских улиц.