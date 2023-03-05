Книжную ярмарку и лекцию с уличным художником проведут в ТПУ 5 марта

На ярмарке представляют книги о психологии, бизнесе, саморазвитии, художественную литературу, комиксы, детские произведения, арт-буки. Фото: Пресс-служба ТПУ

4 марта при поддержке Томского политехнического университета стартовала книжная ярмарка от издательства “МИФ”, распродажа завершится 5 марта. Время работы - с 12:00 до 20:00. Мероприятие проводят в Международном культурном центре ТПУ по улице Усова, 13в.

На ярмарке представляют книги о психологии, бизнесе, саморазвитии, художественную литературу, комиксы, детские произведения, арт-буки. Желающие смогут участвовать в розыгрыше, приобрести печатные издания и послушать лекции об уличном искусстве, сообщили в пресс-службе вуза.

5 марта в 15:00 организатор фестиваля “Один за всех” и уличный художник Григорий Шаров проведёт лекцию об искусстве и идеях, меняющих жизнь города к лучшему.

Напомним, Томске стартует вокальный проект для взрослых с музыкальной терапией.