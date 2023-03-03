В Томске стартует вокальный проект для взрослых с музыкальной терапией

На уроках раскроют вокальные данные томичей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Желающих научиться петь томичей приглашают в новый проект “Звучи”. Программу разработали для взрослых, которые хотят исследовать и раскрыть потенциал собственного вокала. На занятиях обещают доверительную и тёплую атмосферу, объяснили в пресс-службе городской администрации.
Уроки проводит выпускница Казанского государственного института культуры по специальности «Музыкальная терапия в профессиональной деятельности», артистка фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек» Екатерина Долгова.
Занятия начнутся в воскресенье в зрелищном центре “Аэлита” на проспекте Ленина, 78. Интересующую информацию предоставляют по номеру телефона 51-44-36.
Напомним, как молодой ученый из Томска от любви к электронике перешел к созданию связи для БПЛА.