Жители Томска могут выбрать кошку на выставке в Российско-немецком доме

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 4 марта, в Российско-немецком доме проходит ярмарка-раздача кошек. Каждый желающий может подобрать здесь для себя четверолапого друга – пушистого или не очень. Об этом сообщили в аккаунте «Немцы Томской области» в соцсети «ВКонтакте».

В программе благотворительной ярмарки – мастер-классы «Матерчатые куклы народов Томской области», «Обращение с ножом, шашкой и кнутом-арапником» и «Котозакладка для книг», доклад «Почему так важно стерилизовать животных».

Организаторы проведут гаражную распродажу стильной одежды и аксессуаров, вырученные средства передадут в приют «Мягкие лапки». На деньги от продажи книг и картин закупят корм и лекарства для подопечных.

Гостей ярмарки ждут в течение сегодняшнего дня по адресу: Томск, улица Красноармейская, дом 71, вход с улицы Карташова.

«Приветствуются подарки в виде корма и перенососк, так как животных становится все больше», - написали организаторы в соцсети.

В посте добавили, что зооволонтеры также занимаются сбором материала для производства окопных мини-печей для бойцов СВО. Томичи могут принести сегодня в российско-немецкий дом огарки свечей, парафин, воск и пустые консервные банки.

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