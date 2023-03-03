«Опарыши ели полуживого пса прямо в луже»: томичи спасли выкинутую больную овчарку

Благородный пес смирился с судьбой и приготовился умирать. Фото предоставлено героем публикации

Пес рухнул прямо в лужу, потеряв последние силы. Красивая и еще не пожилая овчарка с большим набором «старческих» болезней уставилась взглядом в одну точку и явно приготовилась к смерти. Супружеская пара из Томска совершенно случайно обнаружила лежащую в воде умирающую собаку с огромной раной под хвостом. Владимир и Светлана погрузили овчарку в свою машину и сразу же повезли к ветеринару.

Фото предоставлено героем публикации

«Заднюю часть туловища и большую рану под хвостом покрывали опарыши. Заметили, что на животе была выбрита шерсть, как будто накануне ему делали УЗИ. Похоже, вердикт врачей не устроил прежних хозяев – он не захотел тратить деньги, время, силы на спасение собаки и отправил ее на улицу – умирать!», - вспоминает томичка Светлана.

В клинике у пса констатировали сильнейшее воспаление. УЗИ показало, что мочевой пузырь переполнен 2,5 литрами мочи. Срочно приступили к противовоспалительной терапии. Когда собаку покормили из шприца, она упала без сил и быстро заснула.

Фото предоставлено героем публикации

«Только через двое суток парень смог сам чуть поесть куриного бульона. Назвали пса Ральфом. Ему оказалось всего лет 6, а состояние организма было как у древнего старика. Скажем честно, у него почти не было шансов на выживание, но мы решили бороться – вместе с ним! Да, Ральф оказался борцом, он поверил в нас, а мы в него», - говорит зоозащитница.

Опорожняться самостоятельно овчарка не могла. Страшнейший цистит, свищи под хвостом, глубокий бактериальный дерматит, энтероколит с диареей и зловонным стулом зелёного цвета – это лишь малая часть выявленных у Ральфа недугов. Он практически не ходил из-за болей в лапах и спине.

«Немного выдохнуть получилось только через 5 дней. Ральф понемногу стал вставать, на прогулке был еще слаб и каждые пару метров ложился отдохнуть, но упорно, хоть и шатаясь, шел вперед. И уже позже проснулся аппетит: консервы стали улетать на-ура!», - делится жительница Томска.

Фото предоставлено героем публикации

Несмотря на небольшие улучшения в состоянии пса, впереди его еще ждал долгий и трудный путь к выздоровлению. Судя по всему, на протяжении многих лет Ральфа плохо кормили, что привело к панкреатиту. В критическом состоянии находилась поджелудочная железа. Также овчарке диагностировали проблемы с печенью, селезенкой, простатой, анемию.

«Мочу по -прежнему отводили принудительно, пока собака жила в стационаре. Каждые два дня ей делали УЗИ для отслеживания динамики. Долго залечивали раны под хвостом. Кормили только свежеприготовленной диетической пищей. Очень тяжело было Ральфу, когда наступила июльская жара. На прогулках пёс подходил к ногам, утыкался головой в колени и долго стоял так», - рассказывает Светлана.

Волонтеры купили псу персональный вентилятор и принесли его в клинику. Однако это не спасло: в закрытом помещении Ральф продолжал страдать от духоты. Решили срочно искать овчарке подходящую передержку с уходом.

Фото предоставлено героем публикации

«Через 3 недели, как только состояние пса стабилизировалось, его забрала из клиники та женщина, которая наблюдала за ним по постам. Она помогала, чем могла, а потом решилась принять Ральфа в свою семью. Все это стало вторым рождением для намучавшейся в «прежней» жизни собаки», - рассказала волонтер.

Фото предоставлено героем публикации

Новой семьей для Ральфа стали супруги Анна и Роман, а также полугодовалый щенок спаниеля Арчи – его тоже спасли из «лап» смерти. Живя в доме на природе, в любви и заботе, овчарка стала «крепнуть» на глазах.

Фото предоставлено героем публикации

«Дома Ральф приободрился, приосанился. Любовь ведь творит настоящие чудеса! Он купается в озере, бегает по лесам и полям. Это не могло не сказаться положительно на его состоянии. Мы с мужем в нём души не чаем», - призналась новая хозяйка овчарки Анна.

Фото предоставлено героем публикации

К сожалению, пережитое Ральфом не прошло бесследно для его здоровья. На постоянной основе пес принимает препараты для поддержания функции печени, мочевого пузыря. В целом же – это вполне энергичная, сильная, веселая и очень счастливая собака. Теперь - о «прошлой» жизни ей наверняка напоминают только врезавшиеся в память команды. Как выяснилось, Ральф очень обученный пес, многое умеет. Когда-то с ним активно занимались, но только до того момента, пока не запустили здоровье и не выкинули за ненадобностью.

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